Di Lorenzo: “Mi hanno aiutato a vincere questo premio, il merito è vostro!”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, non dimenticherà facilmente la giornata di ieri dato che è stato premiato, insieme a Theo Hernandez, Bremer e Tomori come difensore della stagione. Il calciatore azzurro ha lasciato un messaggio sul suo account ufficiale Instagram in cui ha ringraziato la squadra e lo staff del Napoli per avergli permesso di ottenere questo premio individuale.

(Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Il messaggio di Di Lorenzo

Di seguito le parole scritte dal capitano azzurro per i ringraziare chi lo ha aiutato a conquistare il premio:

“Ci tenevo a ringraziare tutti i calciatori che mi hanno votato, ma soprattutto i miei compagni di squadra, il mister e il suo staff per avermi aiutato a vincere questo premio. Il merito è anche vostro”

Solo Giovanni Di Lorenzo tra gli azzurri presenti nella Top 11 della scorsa stagione, assente invece Victor Osimhen,

Top 11 Serie A 2021-2022

Questa la squadra completa annunciata nella serata di ieri al Galà del Calcio.

Maignan; Di Lorenzo, Tomori, Bremer, Theo Hernandez; Milinkovic Savic, Brozovic, Barella; Vlahovic, Immobile, Leao.

Nessun altro premio ricevuto da calciatori azzurri che però possono ambire a quelli della prossima edizione dato che i presupposti ci sono.