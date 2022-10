Home » News Calcio Napoli » Napoli già qualificato agli ottavi di Champions League: niente sold out con i Rangers? Le ultime

L’entusiasmo per il grande inizio di stagione del Napoli è alle stelle. Ai blocchi di partenza, nessuno poteva immaginare un avvio tanto sorprendente da parte degli uomini di Spalletti. La bontà delle prestazioni offerte dagli azzurri è ricaduta anche sui tifosi napoletani che non hanno mai lasciato sola la propria squadra.

Da inizio stagione, infatti, lo Stadio Maradona ha sempre offerto un vero e proprio spettacolo sugli spalti, con diversi sold out soprattutto in Champions League.

Napoli – Glasgow Rangers, vendita biglietti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Biglietti Napoli Rangers: vendita a rilento

La tendenza si potrebbe invertire, però, in occasione del prossimo match europeo contro i Glasgow Rangers. I tagliandi per assistere alla sfida con gli scozzesi sono in vendita da quattro giorni, ma nessuno dei settori dell’impianto di Fuorigrotta e vicino all’esaurimento dei posti disponibili.

Complice, probabilmente, l’aritmetica qualificazione agli ottavi già ottenuta contro l’Ajax, sembra che i tifosi abbiano preferito non seguire in gran numero la squadra per l’ultimo appuntamento del girone di Champion League tra le mura amiche.