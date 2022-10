Oltre al grande entusiasmo per l’avvio di stagione del Napoli, in città c’era grande attesa per il torneo ATP 250 di Napoli 2022 che si sarebbe dovuto disputare da lunedì 17 ottobre fino a domenica 23 ottobre, presso il Tennis Club Napoli.

Gli incontri però hanno subito uno slittamento a causa dell’impraticabilità del campo che presentava dei veri e propri dossi e il rifiuto da parte dei tennisti di giocare.

ATP 250 Napoli, Partita Sospesa

Partita sospesa: campo impraticabile!

Questa sera, però, il calendario si stava svolgendo come da programma fino a quando il match tra Moutet e Nardi è stato sospeso.

I motivi, ancora una volta, sono imputabili alle condizioni del campo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la troppa umidità non permette ai tennisti di disputare regolarmente l’incontro. La partita è stata sospesa dopo soli 4 game disputati con il risultato di 2-2.

Inoltre, il tennista francese, Corentin Moutet, sin dalle prime battute si è lamentato del terreno di gioco del Tennis Club Napoli. Moutet, infatti, ha ribadito più volte che era pericoloso giocare in queste condizioni. Il francese ha lamentato più volte di scivolare in particolare in prossimità delle linee e della scritta “Napoli” posta sul fondo del campo da gioco.