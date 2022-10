Home » News Calcio Napoli » Sconfitta per City e Barcellona: Napoli e Atalanta ancora in lista

Nella giornata di ieri oltre al record stabilito dal Napoli di dieci successi di fila, c’è un’altra statistica che dura ancora e che vede coinvolti anche gli azzurri. Con le sconfitte di Manchester City e Barcellona infatti sono rimasti solo in quattro i club ancora imbattuti nei top cinque campionati europei.

I citizens di Pep Guardiola si sono arresi ad Anfield dove il Liverpool ha vinto per 1-0 grazie al gol di Salah, i catalani del Barcellona invece dopo la delusione in Champions contro l’Inter si sono dovuti anche inchinare al dominio del Real Madrid nel Clasico vinto per 3-1 dai blancos.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Le uniche quattro squadre ancora imbattute sono proprio il Real Madrid oltre al Napoli, l’Atalanta ed il PSG. Azzurri e bergamaschi in questo turno di campionato hanno vinto entrambe rimontando dopo essere state in svantaggio, i parigini invece si sono imposti per 1-0 nella gara sentitissima in Francia contro il Marsiglia.

Prossimi impegni che vedranno il Real affrontare l’Elche fuori casa, il PSG far visita all’Ajaccio, l’Atalanta ospitare la Lazio ed infine il Napoli di Spalletti dirigersi all’Olimpico per la delicata sfida contro la Roma. Gare complicate senza dubbio quelle di Atalanta e Napoli che vogliono proseguire la striscia di imbattibilità.