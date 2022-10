Home » News Calcio Napoli » “Problema Meret”: i tifosi rispondono in diretta dopo l’errore (VIDEO)

Senza qualche fatica il Napoli conquista i tre punti anche contro il Bologna di Thiago Motta, emiliani che hanno infastidito non poco la squadra partenopea ma che alla fine si sono dovuti arrendere al 3-2 di Victor Osimhen. Tra le tante facce da analizzare di questa partita ce n’è una che i tifosi azzurri probabilmente avrebbero evitato volentieri, dopo un avvio super di stagione infatti c’è stata la prima prestazione opaca di Meret. Il portiere azzurro ha commesso un errore grossolano sul 2-2 firmato da Barrow e non è sembrato sicuro come accaduto nelle partite precedenti.

Al termine del match il nostro inviato Antonio Manzo ha chiesto proprio ai tifosi un parere sull’argomento Meret, da sempre discusso nel bene e nel male a Napoli. La tifoseria partenopea ha risposto in maniera diretta facendo chiarezza su quelli che sono i limiti e le caratteristiche dell’1 azzurro.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Negli ultimi anni il tema del portiere è da sempre un argomento delicato in quel di Napoli, in questa stagione sembrava essere definitivamente risolto ma non è da escludere che quella di Meret sia stata solo una prova sottotono, la squadra e la tifoseria al momento sono dalla parte di Alex, a testimoniarlo sono stati anche gli applausi dopo l’errore.

QUI IL VIDEO DEI COMMENTI SU MERET: