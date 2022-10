Errare è umano: nessuno crocifigga Alex Meret

Il Napoli non si ferma più: decima vittoria consecutiva (la sesta in campionato) e primo posto in classifica confermato. I tifosi sono super entusiasti di questa squadra e qualcuno ci sta facendo più di un pensierino per quello scudetto che in città manca da più di 30 anni.

La partita contro il Bologna ha dato la possibilità a Khvicha Kvaratskhelia di mettersi ancora in mostra: il talento georgiano ha disputato un altro match da 8 in pagella. Buone prestazioni anche di altri azzurri che avevano bisogno di fiducia: Osimhen ha segnato di nuovo dopo il ritorno dall’infortunio; Lozano è andato in rete per la terza gara consecutiva; Ndombele sta crescendo di partita in partita e sta facendo vedere le sue qualità.

Chi invece ha sicuramente deluso è stato Alex Meret: il portiere friulano è stato protagonista di una grande incertezza (per non dire papera) sul gol del 2-2 di Barrow. Un errore che non è stato facilmente perdonato dai tifosi, fortemente arrabbiati con l’ex Spal.

Alex Meret (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Le critiche sono giuste, se si sbaglia bisogna accettarle, ma occhio a non sfociare nelle offese. Meret sta disputando una grande stagione, alcune vittorie (quella con il Milan su tutte) hanno anche la sua firma. Gli errori e le insicurezze della passata stagione sono solo un lontano ricordo. Almeno lo erano fino a ieri.

Ma è giusto crocifiggere Meret per un solo errore? Assolutamente no. Il ragazzo ha bisogno del sostegno della piazza, ha bisogno di tranquillità per poter dare il massimo. Così come gli attaccanti possono sbagliare gol facili o calci di rigore, anche i portieri possono avere una giornata no. E allora quella di Meret deve restare una semplice “giornata no”, ma per far ciò che questo errore sia un caso isolato, serve l’aiuto dei tifosi. E sicuramente la piazza partenopea aiuterà Alex, già protagonista di un bellissimo applauso a sostegno del proprio numero 1 dopo l’incertezza sul gol di Barrow.

Danilo De Falco