Home » News Calcio Napoli » Napoli primo in Serie A e in Champions League, Fabian Ruiz stupito: avete sentito la risposta?

L’estate del Napoli è stata particolarmente movimentata, con tanti nuovi arrivati a sostituire una serie di storici leader del club azzurro. Questa rivoluzione ha comunque portato un effetto assolutamente positivo: il nuovo Napoli sta infatti impressionando per le sue prestazioni sia in Serie A, che in Champions League.

Fra i tanti partenti, c’è stato anche Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che firmò per gli azzurri nel 2018 sotto la guida di Ancelotti e la ha lasciato quest’estate per accasarsi al Paris Saint Germain. Dopo qualche panchina, la sua nuova avventura inizia ad avere dei risvolti positivi.

Foto: Getty Images- Fabian Ruiz

Fabian Ruiz: “Contento per l’inizio del Napoli”

Ieri Fabian ha giocato 90 minuti nell’importante vittoria dei parigini nel sentitissimo match contro il Marsiglia. A fine gara, il giocatore ha espresso tutta la sua soddisfazione in mixed zone, lasciando anche delle belle dichiarazioni sulla sua ex squadra. Di seguito le dichiarazioni riprese da La Gazzetta dello Sport:

Sulla nuova avventura: “Sono molto contento, l’inizio è stato difficile. Mi sono allenato da solo per un mese e ho dovuto trovare piano piano la forma fisica. Penso di averla trovata, oggi ho giocato 90 minuti e mi sono sentito bene. Questa è la strada, questo è un grande club e bisogna continuare sempre così perché ci sono tanti giocatori bravi”.

Su Napoli: “Ho un pezzo di Napoli nel mio cuore, voglio sempre il meglio per loro. Sono molto contento per il loro grande inizio, sono primi sia in Serie A sia in Champions. Ho amici là e voglio sempre il bene per loro”.

Incontro agli ottavi: “Vediamo (ride, ndr)”