Errore Meret: il gesto di Osimhen è da vero leader

La forza del Napoli non è solo nei risultati e nella prestazioni, il segreto di questa squadra è soprattutto il gruppo, i calciatori infatti sono unitissimi e si supportano l’uno con l’altro. Questa forza si è vista anche nella gara di ieri contro il Bologna, partita che si è rivelata più complicata del previsto e che ha visto commettere un errore inaspettato ad Alex Meret, errore che sarebbe potuto costar caro qualora Osimhen non avesse firmato il definitivo 3-2.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio Osimhen è il protagonista di quello che è successo in campo subito dopo la rete siglata da Barrow, il nigeriano infatti dopo l’errore di Meret si è subito girato verso il compagno di squadra tranquillizzandolo in lontananza. Il numero 9 azzurro ha fatto segno con le mani di star tranquillo al portiere azzurro perché le cose sarebbero andate per il verso giusto.

Alla fine Osimhen ha avuto ragione, è stato proprio lui a “risolvere” il problema di Meret, rendendo il suo errore superfluo, almeno ai fini del risultato finale. Gesto da leader vero quello del nigeriano che dopo aver affidato il calcio di rigore a Kvaratskhelia in Champions League si è reso protagonista anche di questa bella scena tra compagni di squadra.