Zielinski non ci sta: lo ha detto sulla passata stagione

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Zielinski Napoli Bologna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Non so, all’anno scorso non ci penso proprio. La prima metà è stata buona, ma la seconda parte è stata sotto il mio livello. Sono contento per questa stagione e per quello che stiamo facendo”.

“Contro il Bologna dobbiamo giocare la nostra partita, mettere tutto quello che abbiamo per vincere”.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Spalletti e Thiago Motta schierano la loro miglior formazione per cercare di vincere questo match. Il tecnico del Napoli ha effettuato solo pochi cambi rispetto alla gara di Champions di mercoledì: tornano tra i titolari Mario Rui e Politano al posto di Mathias Olivera e Lozano, mentre sarà Ndombele a sostituire l’infortunato Anguissa. Ancora Juan Jesus in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee. All. Thiago Motta