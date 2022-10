Tifosi dell’Inter contro la Salernitana: “Voi siete napoletani!”

In campo l’anticipo delle 12:30 tra Inter e Salernitana con i padroni di casa che dopo aver sbloccato la gara con Lautaro Martinez hanno innalzato alcuni cori contro la squadra campana. Dopo circa quindici minuti dall’inizio del match sono stati intonati questi cori verso la Salernitana: “Napoletani, voi siete napoletani!”

Non si tratta in questo caso di cori discriminatori come accaduto in altre occasioni ma anche in quest’occasione i tifosi del Napoli sono al centro dei pensieri delle altre tifoserie. Il coro è stato evidentemente cantato date le origini campane sia della squadra azzurra che della Salernitana di Iervolino.

Tifosi Inter

Non è la prima volta che vengono intonati questi canti verso la tifoseria granata, più volte le squadre hanno accostato Napoli e Salerno proprio per la provenienza campana.

La gara riguarda Napoli anche per quanto riguarda la classifica, l’Inter vincendo tornerebbe a dare un segnale in attesa delle partite degli azzurri e del Milan impegnate oggi contro Bologna ed Hellas Verona. In alta classifica ci sono anche Udinese e Lazio che sono impegnate oggi all’Olimpico.