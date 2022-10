Spalletti esulta: “Ho buone sensazioni”, poi la risposta su Zielinski!

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Quello che era fondamentale era invertire l’inerzia che poteva prendere la partita. Abbiamo sempre tentato di ripigiare la palla nell’area di rigore avversaria, di andare a prenderla con forza. Sono partite importantissime da vincere perché c’è il rischio che la squadra abbassi la guardia. Invece i ragazzi hanno dimostrato tanta qualità: abbiamo avuto molte occasioni, più di altre volte. È bellissimo vedere che loro andavano a cercare subito una nuova occasione quando se n’era vanificata appena un’altra”.

“Tutto lo stadio ha partecipato in maniera emozionante. Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato finale. Se sei quello determinante, anche se non giochi dall’inizio non fa nulla. È più importante rigirare il risultato che camminare per 90 minuti”.

“Lozano? Ti permette di fare numerosi cambi, puoi forzare una sostituzione anche prima con Raspadori. Hai anche la possibilità di mettere anche Simeone se le cose non vanno bene. In attacco abbiamo tante opzioni e tanta qualità”.

Spalletti Napoli Bologna (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

“Provo delle buone sensazioni perché la squadra gioca un gran calcio, sono tutti partecipi. Noi vogliamo tentare di migliorare sempre, di mettere altre cose dentro lo sviluppo delle nostre azioni. Ognuno tenta di fare il massimo per giocare al fianco del compagno”.

“Zielinski ha alzato il livello? Lui ha deciso da solo, ha ragionato correttamente sul fatto che il suo livello di calcio non era quello dello scorso anno. Lo spogliatoio dell’anno scorso dava molto aiuto su quello che era il prendersi le responsabilità nelle situazioni difficili. Quest’anno ci sono molti calciatori giovani e alcuni prendono più coraggio”.