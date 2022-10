Rrahmani vicino ai compagni: il kosovaro scende in campo durante il riscaldamento

Manca poco al calcio d’inzio tra Napoli e Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023.

Il Napoli, dopo la spettacolare vittoria per 4-2 contro l’Ajax, deve conquistare i tre punti in campionato per tornare in testa alla classifica, attualmente occupata dall’Atalanta che ieri ha vinto per 2-1 contro il Sassuolo. Dall’altra parte, anche il Bologna ha bisogno di fare punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica: i rossoblù sono fermi a quota 7 punti a solo +2 dal Verona terzultimo.

Durante il riscaldamento, Amir Rrahmani ha raggiunto i propri compagni in campo scherzando in particolare con Ostigard e Zedadka.

Il difensore kosovaro ha riportato una lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra dopo l’infortunio nella gara contro la Cremonese. Salterà almeno 6 partite fra campionato e Champions. Per sostituirlo Spalletti potrà utilizzare il norvegese Ostigard o il brasiliano Juan Jesus.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee