“Concorrenza in attacco?”, Raspadori fa felice Spalletti!

Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Bologna ha fatto una grande partita e ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a continuare a proporre gioco e creare occasioni. Se nel primo tempo fossimo riusciti ad essere più concreti avremmo, probabilmente, affrontato una partita diversa. Loro sono riusciti a rimanere in partita grazie a una grande reazione dopo il nostro dominio iniziale”.

Raspadori Napoli (Getty Images)

“Siamo contenti di aver portato a casa una vittoria così sofferta. Queste partite ci danno entusiasmo e noi dobbiamo continuare ad alimentarlo con coraggio e voglia cercando di limare tutti i dettagli che dobbiamo migliorare”.

“Il parco attaccanti? Tutti vogliamo sfruttare al meglio le occasioni che il mister ci dà e siamo contenti sempre quando vinciamo. Non importa chi segna. Dobbiamo affrontare ogni partita come una finale e finalmente avremo qualche giorno in più per preparare la prossima partita visto che in settimana non giocheremo la Champions League”.

“Kvaratskhelia? In campo ha grande coraggio e qualità, mentre fuori è un ragazzo timidissimo ed educato. Un bravissimo ragazzo oltre che un grandissimo talento. Tutti noi stiamo cercando di aiutarlo ad esprimersi al meglio”.