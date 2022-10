Primavera, Torino-Napoli 1-1: gli azzurrini non escono dalla zona retrocessione

Si è da poco conclusa la sfida di Serie A Primavera tra Torino e Napoli allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Gli azzurrini di Frustalupi erano chiamati a vincere per allontanare i fantasmi della zona retrocessione. Il risultato non sorride però alla formazione partenopea che si è dovuta accontentare di un pareggio per 1-1 dopo essere stati in svantaggio.

La squadra torinese ha sbloccato il match al 73′ con Dell’Aquila che ha infilato Boffelli di sinistro portando il Toro in vantaggio. Il Napoli trova il pareggio con Acampa dopo una punizione battuta da Iaccarino dalla trequarti. Duello aereo in area di rigore e proprio il calciatore azzurro è il primo ad avventarsi sul pallone trovando la rete dell’1-1, pareggio che è poi durato fino alla fine della gara.

Situazione di classifica che resta delicata quella del Napoli Primavera che occupa la 15a posizione ed è dunque in zona retrocessione. Non arriva dunque il bis di vittorie in campionato dopo il 3-0 interno contro il Bologna.