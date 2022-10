Home » News Calcio Napoli » Lozano non ha dubbi: “Questo è il segreto del Napoli!”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Lozano Napoli (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

“Voglio sempre fare il meglio. Mi sento bene fisicamente e allora posso fare bene tutto. Sono contento della bella partita che abbiamo fatto”.

“Sì, il Bologna è una grande squadra e un po’ di paura c’è sempre. La squadra ha fatto un lavoro corretto e l’importante è aver fatto tre punti”.

“Io penso che tutti i compagni che sono arrivati sono entrati bene, abbiamo fatto un bel gruppo. La qualità è tanta”.

Il Napoli ha battuto il Bologna per 3 a 2. Decisivo il gol di Victor Osimhen che ha insaccato alle spalle del portiere Skorupski l’invenzione del suo compagno di squadra Khvicha Kvaratskhelia, anche oggi uno dei migliori in campo per la squadra partenopea.

Gli altri gol sono stati di Juan Jesus e dello stesso Lozano. Per il Bologna, invece, a segno Zirkzee e Barrow.