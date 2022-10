Il Chelsea sogna un nuovo colpo alla Jorginho: Potter vuole Lobotka

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, citando i media inglesi, il Chelsea di Potter avrebbe messo nel mirino Stanislav Lobotka. Le grandi prestazioni del centrocampista azzurro non sono passate inosservate e gli inglesi starebbero pensando ad un’operazione stile Jorginho, quando qualche anno fa l’ex azzurro fece le valigie per dirigersi proprio al Chelsea.

Nelle ultime settimane si è discusso sulla possibilità di rinnovo per Lobotka con un ritocco all’ingaggio e la durata di questo fino al 2025. Il Napoli deve fare attenzione alle pretendenti e tutelarsi rinnovando il contratto dello slovacco il prima possibile se non vuole incombere in brutte sorprese. Ad oggi il rendimento di Lobotka fa invidia a pochissimi centrocampisti al mondo ed ecco perché appare inevitabile che qualche top club bussi alla porta degli azzurri.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Con Jorginho in scadenza di contratto inoltre il Chelsea sta già pensando ad un possibile rimpiazzo, tra i tanti ovviamente Lobotka appare essere anche il più indicato per ricoprire il ruolo occupato ad oggi dal centrocampista italobrasiliano.