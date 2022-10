Avvistato l’agente a Barcellona: i blaugrana sognano l’ex Napoli!

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Barcellona sarebbe pronto per l’ennesima volta ad infiammare il calciomercato. Joao Santos infatti, agente dell’ex centrocampista del Napoli Jorginho, pare essere stato avvistato in Catalogna in questi giorni.

Il centrocampista italo-brasiliano è in scadenza di contratto con il Chelsea e non è da escludere un interesse più che concreto da parte della formazione allenata da Xavi e soprattutto che possa esserci già stato un contatto tra le parti. Il Barça accende dunque il mercato, un colpo come Jorginho sarebbe l’ideale per il gioco dei catalani.

(Photo by Claudio Villa/Getty Images)

L’ex Napoli ha dimostrato negli ultimi anni il suo valore e dopo alcune voci che lo accostavano anche alla Juve, è il Barcellona a sognare il colpo a centrocampo. Le qualità di Jorginho non sono affatto in discussione, il suo modo di giostrare la squadra in cabina di regia fa invidia a gran parte dei calciatori del suo stesso ruolo. Negli ultimi mesi infine Jorginho era stato accostato anche alla Juventus, alla fine però il numero 8 ha scelto di restare in maglia blues.