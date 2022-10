Home » Copertina Calcio Napoli » Caso Elmas, Giuntoli fa chiarezza in diretta

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli-Bologna, gara valida per la decima giornata di Serie A TIM 2022-2023. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Giuntoli Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

“Ogni partita dopo la Champions è sempre difficile: bisogna recuperare energie nervose. Il Bologna sta facendo buone prestazioni, i calciatori sono bravi, Thiago Motta ha le idee chiare. Sarà una gara tosta”.

“Lobotka è un calciatore importante. Noi sapevamo del suo valore, è arrivato con qualche difficoltà e ci ha messo tempo a brillare, ma è diventato ciò che speravamo diventasse”.

“Elmas? Lui viene da una stagione dove ha fatto 7 gol e 5 assist partendo quasi sempre dalla panchina. Non ce la fa in questo momento a dare una mano in campo, ma ha voluto solo fare una battuta. Il problema ce l’ha chi ci vede del marcio”.

Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali

Spalletti e Thiago Motta schierano la loro miglior formazione per cercare di vincere questo match. Il tecnico del Napoli ha effettuato solo pochi cambi rispetto alla gara di Champions di mercoledì: tornano tra i titolari Mario Rui e Politano al posto di Mathias Olivera e Lozano, mentre sarà Ndombele a sostituire l’infortunato Anguissa. Ancora Juan Jesus in difesa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee. All. Thiago Motta