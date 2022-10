Home » calciomercato napoli » Calciomercato Napoli: nuovo colpo a parametro zero, la notizia!

CALCIOMERCATO NAPOLI – Mentre il Napoli in campo continua a viaggiare spedito centrando vittorie su vittorie, la dirigenza azzurra rimane vigile sul fronte mercato.

Dopo una campagna acquisti rivelatasi stratosferica, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo di alcuni giocatori, uno tra tutti Kvaratskhelia, per non parlare di Kim ma anche Simeone. Ora le mosse del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del suo staff sono viste sempre con un occhio di riguardo e con grande attenzione.

In queste settimane diverse sono le operazioni riguardanti la rosa della Primavera che, dopo aver preso Alastuey, accoglie un nuovo colpo.

Noah Zula Mutanda (Photo by Christof Koepsel/Getty Images for DFB)

La società azzurra ha chiuso infatti per un giovane talento classe 2005. Stiamo parlando di Noah Mutanda, centrocampista svincolatosi dopo l’ultima esperienza con la maglia dello Schalke 04, con il quale ha vinto il campionato under 17 da assoluto protagonista.

Il giocatore, data la giovane età, verrà inserito nella Primavera, impegnata oltre che nella Primavera 1 anche nella Youth League.