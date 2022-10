Attacco da 39 reti in stagione: chi gioca tra Osimhen e Raspadori?

Il ritorno di Victor Osimhen apre nuovi possibili scenari nel Napoli di Luciano Spalletti, il tecnico toscano adesso ha il “problema” di dover scegliere tra tre alternative. Se prima dell’infortunio l’attaccante nigeriano partiva senza pochi dubbi avanti nelle gerarchie, ad oggi è considerato nello stesso modo di Jack Raspadori.

Alternanza o scelte tattiche? Probabilmente Spalletti sceglierà di gara in gara chi schierare dal primo minuto a seconda dell’avversario. Oggi contro il Bologna con molta probabilità ad iniziare il match sarà Raspadori, uno che in Champions ha segnato 5 gol in 5 partite e che cerca continuità anche in campionato dove l’unico gol è stato segnato contro lo Spezia. Pronto a subentrare Victor Osimhen e non solo, non bisogna infatti dimenticare che c’è anche Gio Simeone.

(Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Se il nigeriano ha ritrovato la rete allo scadere nella sfida con l’Ajax, anche l’argentino si è sempre fatto trovar pronto quando è stato chiamato in causa. Contro il Bologna l’ordine gerarchico appare essere quello che vede Raspadori in cima, Osimhen prima alternativa e subito dopo Simeone, non è detto però che le carte in tavola non possano cambiare in corso d’opera.

La fortuna dei tre attaccanti azzurra, almeno fino al Mondiale, è che si gioca con tanta frequenza e di conseguenza le occasioni le avranno tutti, come accaduto fino a questo momento sia prima che durante l’infortunio di Osimhen.