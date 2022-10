Home » News Calcio Napoli » Aebischer: “Il Napoli è in gran forma, dobbiamo farlo oggi per fermarli”

Domenica di Serie A per il Napoli che affronta il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. Nel pre-parita interviene il rossoblù Michel Aebischer ai microfoni di Dazn e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla redazione:

Aebischer ai microfoni di Dazn

Cosa servirà fare un buon risultato e vincere?

“Prima di tutto dobbiamo difendere bene. Sappiamo che il Napoli è in gran forma. Hanno vinto molte partita e segnato tanti gol. Noi dobbiamo difendere bene. Ma dobbiamo anche cercare di giocare, creare occasioni e alla fine segnare. E certamente fare una buona prestazione”.



Napoli-Bologna: le formazioni ufficiali:

Queste le formazioni ufficiali. Assenze pesanti per entrambe le squadre titolari: Osimhen partirà dalla panchina, mentre Arnautovic non sarà presente nemmeno in panchina a causa dell’infortunio alla schiena. A proposito di questo partirà titolare Zirkzee.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

A disposizione: Marfella, Sirigu, Demme, Elmas, Gaetano, Lozano, Olivera, Osimhen, Ostigard, Simeone, Zanoli, Zedadka, Zerbin.

All. Spalletti.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Soumaoro, Bonifazi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Barrow, Dominguez, Aebischer; Zirkzee.

A disposizione: Bardi, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Orsolini, Raffaelli, Raimondo, Sansone, Soriano, Sosa, Soumaoro.

All. Thiago Motta.