Statua Maradona a Fuorigrotta: scelto il posto allo stadio!

Una delle notizie che maggiormente sta tenendo banco in questi ultimi giorni a Napoli riguarda senza dubbio la statua dedicata a Diego Amando Maradona. Difatti, l’opera realizzata da Domenico Sepe era stata esposta lo scorso anno, ad un anno di distanza dalla morte di Maradona, all’esterno dello stadio, tra la Curva A e la Curva B. Da allora, la statua non è stata più vista e tutti gli appassionati di calcio e non solo si sono più volte domandati dove fosse finita.

Statua Maradona

Dove si trova la statua? Parla l’artista

Quest’oggi, in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club, è intervenuto proprio l’autore dell’opera, queste le sue parole:

“L’opera è attualmente nella mia bottega d’arte, ci tengo a chiarire che la statua era stata soltanto presentata un anno fa per poi, in futuro, esporla. La tempistica adesso è coerente con tutte le procedure necessarie. Chi realizza i monumenti sa benissimo che c’è un iter lungo. Bisogna semplicemente aspettare. La statua verrà posta dove è stata presentata, tra la Curva A e la Curva B. Nessuno è contro questa scultura”.