“Giocare meglio di così?” Spalletti suona la carica in conferenza!

Una delle peculiarità di questo grande Napoli di inizio stagione è senza dubbio il gioco espresso nell’arco dei novanta minuti.

Difatti, la squadra di Spalletti sta ricevendo complimenti da tutta Europa per la qualità del gioco e per la continuità che riesce a trovare durante l’intera partita.

Tuttavia, in questa fase di grande euforia è importante per gli azzurri trovare un giusto equilibrio: non bisogna esaltarsi ma continuare a lavorare per migliorare e perfezionare ancora di più quei dettagli che poi, nell’arco di una stagione, possono fare la differenza.

Luciano Spalletti (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Proprio di questa continua ricerca del bel gioco ne ha parlato, in conferenza stampa, Spalletti analizzando le prestazioni dei suoi fino a questo punto della stagione.

Di seguito quanto evidenziato:

Si può giocare meglio di così? “Sì, alcune cose si sono sbagliate in alcune partite. Se si pensa che non si possa giocar meglio probabilmente siamo travolti dall’euforia. Abbiamo ottenuto grandi risultati fino ad oggi ma poi se si analizza bene, soprattutto in campionato, sono tutte lì a pochi punti”.