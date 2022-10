Chiedono di Zanoli, Spalletti risponde a sorpresa: coinvolto Di Lorenzo

In una stagione anomala come questa con il Mondiale in pieno inverno e con le tante partite ravvicinate, avere una rosa di livello con tanti ricambi può davvero fare la differenza.

Il Napoli in questo senso è sicuramente una delle squadre più attrezzate in Italia, difatti, Spalletti sta facendo ruotare molto i suoi giocatori al fine di avere sempre gente pronta e fresca negli undici titolari.

Unico ruolo in cui il tecnico non ha mai fatto rotazioni, fatta eccezione per pochi minuti nella trasferta di Amsterdam, è quello del terzino destro.

Infatti, capitan Di Lorenzo ha fin qui disputato tutte le partite disponibili a differenza del suo sostituto, Alessandro Zanoli.

Proprio di questa situazione, ne ha parlato lo stesso allenatore in conferenza stampa, queste le sue parole:

“In questo momento qui Zanoli non può fare il Di Lorenzo, ma in altre situazioni c’è possibilità di cambiare perché molti giocatori si equivalgono tra loro per esperienza”. Dunque, parole forti quelle del tecnico toscano, tuttavia, con le numerose partite che si disputeranno in questa stagione, anche Zanoli, fresco di rinnovo fino al 2026, potrà trovare il suo spazio.

