Report SSC Napoli: novità su Rrahmani e Anguissa! Un ex azzurro a Castel Volturno

Dopo le fatiche di Champions League, è già tempo per il Napoli di concentrarsi per l’importante sfida di domani in campionato contro il Bologna.

Dopo questo avvio entusiasmante di stagione, gli uomini di Spalletti sono chiamati, davanti al proprio pubblico che ancora una volta ha risposto presente polverizzando i biglietti in pochi giorni, a conquistare i tre punti.

Alla vigilia ci sono molti dubbi di formazione soprattutto in difesa e a centrocampo dove, nelle ultime due uscite contro Cremonese e Ajax, si sono fermati Rrahmani e Anguissa.

Per il kosovaro l’infortunio sembra essere più serio e, difatti, c’è il rischio di vederlo in campo soltanto nel 2023.

Amir Rrahmani (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per Anguissa, invece, la prognosi dovrebbe essere di circa due settimane e, dunque, il giocatore potrebbe essere a disposizione già contro la Roma la prossima giornata.

Proprio riguardo le loro condizioni, giungono importanti aggiornamenti da Castel Volturno, di seguito il report dell’allenamento:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 18 per la decima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente seduta tattica, partita a campo ridotto e chiusura con esercitazioni su calci piazzati.

Rrahmani e Anguissa hanno svolto terapie. A seguire l’allenamento anche Rudy Krol, l’ex campione azzurro che a fine seduta si è intrattenuto con Spalletti e il gruppo”.