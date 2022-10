Probabili formazioni Napoli-Bologna: Spalletti pensa a qualche cambio

È la vigilia di Napoli-Bologna. Dopo i festeggiamenti per la vittoria per 4-2 contro l’Ajax e la conseguente qualificazione aritmetica agli ottavi di finale di Champions League, gli azzurri devono subito tornare in campo per sfidare il Bologna di Thiago Motta. I ragazzi di Spalletti sono primi in classifica a quota 23 punti a +2 dall’Atalanta e vorranno mantenere il primato prima della sfida di domenica prossima contro la Roma.

Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Probabili formazioni Napoli Bologna

Come scenderanno le due squadre in campo? Spalletti potrebbe optare per qualche cambio dopo le fatiche di coppa. Tra porta e difesa le certezze sono Meret, capitan Di Lorenzo e Kim: ballottaggio aperto tra Ostigard e Juan Jesus, mentre Mario Rui dovrebbe tornare titolare dopo la panchina contro l’Ajax. A centrocampo sicuri Zielinski e Lobotka con Ndombele in vantaggio su Elmas e Demme per sostituire l’infortunato Anguissa. In avanti ci sarà sicuramente Kvaratskhelia, mentre dovrebbe tornare Politano sulla fascia opposta. Chi giocherà nel ruolo di prima punta? Raspadori è ancora in vantaggio su Osimhen (e Simeone).

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Medel; Orsolini, Dominguez, Sansone; Zirkzee