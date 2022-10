Cavani segna anche al Valencia ed entra nella storia: il motivo

Il Valencia di Rino Gattuso in 14esima posizione in Liga spagnola è sceso in campo in questa giornata contro l’Elche ultimo subendo uno scomodo pareggio. Un testa a testa tra Cavani e Milla, entrambi autori di una doppietta, che hanno diviso la posta in palio e portato alle proprie squadre un punto per parte.

FOTO: Getty Images, Cavani

Cavani entra nella storia: il record

Ma l’attenzione è tutta per Edinson Cavani. L’uruguaiano in questa sfida ha realizzato il suo primo gol in Liga spagnola ed ha aggiunto alla sua bacheca un altro importante record. L’ex calciatore del Napoli a 35 anni con questa doppietta ha ufficialmente segnato in quattro dei cinque massimi campionati europei. Il centravanti, infatti, ha giocato e segnato in Serie A, vestendo la maglia del Palermo e del Napoli, in Ligue 1 con il Paris Saint-Germain, in Premier League con lo United e ora in Liga.

L’ex calciatore del Napoli ha scritto un’altra pagina di storia, andando a segno in tutte le squadre e i campionati in cui ha giocato. All’appello ora manca solo la Bundesliga tedesca.