Atalanta prima in Serie A: è da scudetto? La risposta di Gasperini

Vince 2-1 di rimonta l’Atalanta contro il Sassuolo di Dionisi, grazie alle reti di Pasalic e Lookman. In questo modo gli uomini di Gasperini hanno temporaneamente conquistato il primo posto in classifica, a quota 24 punti, in attesa del Napoli che scenderà in campo al Maradona domani alle ore 18:00.

Al termine di questa sfida, l’allenatore della Dea ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la partita e la corsa scudetto in atto in questa prima fase del campionato.

Corsa scudetto: il parere dell’allenatore

Di seguito quanto detto da Gian Piero Gasperini:

“Scudetto? Sono contento per i ragazzi e per quanto si stanno impegnando. Siamo arrivati a questo risultato attraverso 10 partite che non sono pochissime. La squadra è sempre molto quadrata e molto lucida. Questa posizione di classifica indubbiamente dà entusiasmo. Siamo lì e cerchiamo di starci più a lungo possibile. All’inizio come risultati era sorprendente, adesso stiamo crescendo anche con tanti ragazzi: oggi in campo c’erano molti giovanissimi“.

FOTO: Gasperini

Che campionato intendete fare? “Non abbiamo dei sogni particolari, ma incontrando tutte le squadre sapremo qualcosa di più. Abbiamo giocato contro avversari di alta classifica e stiamo andando bene. Dipende molto dalla crescita che faremo in questo periodo“.

Successivamente l’allenatore ha risposto anche alle domande di DAZN:

“Siamo felicissimi in queste 10 giornate e nemmeno noi pensavamo di poter avere 24 punti in questo momento. Abbiamo perso diversi elementi all’inizio e non sapevamo come potevamo affrontare questa stagione. Il nostro campionato lo vediamo di volta in volta. Non eravamo favoriti prima e tantomeno lo siamo adesso“.