Simeone al Mondiale? Lautaro può restare fuori: il motivo è assurdo!

L’attaccante argentino, Lautaro Martínez, si trova avanti ad un bivio: pagare 10 milioni o saltare il Mondiale. Nell’estate 2021 il bomber nerazzurro ha cambiato procuratore passando da Beto Yaque ad Alejandro Camano. Come sappiamo, il trasferimento da un’agenzia all’altra avviene solo se si paga una clausola che, nel caso di Lautaro, è di tale cifra. I collaboratori che hanno lavorato con lui in passato sostengono che questa cifra non sia stata saldata e che, dunque, le parti risolveranno la questione avanti ad un giudice.

Come ricostruito dai colleghi di Tuttomercatoweb, la beffa sta nel fatto che il Qatar non accetta persone con processi alle spalle o addirittura, come in questo caso, ancora in corso. Il “Toro” però, non è l’unico ad avere problemi in prossimità del Mondiale, infatti Rodrigo De Paul, attuale centrocampista dell’Atletico Madrid, ha una contesa giudiziaria in atto con l’ex moglie e rischia fortemente di non prendere parte ai prossimi Mondiali in Qatar. Al posto di Lautaro, scalpita Simeone, a caccia di un posto nella Seleccion argentina.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Simeone sogna l’Argentina: ecco l’ulteriore motivo

“El Cholito” Simeone partita dopo partita convince sempre di più, conquistando i propri tifosi. Oltre alle importanti prestazioni con la maglia del Napoli, Giovanni Simeone ha anche un pizzico di fortuna dalla sua parte. Con l’infortunio di Dybala e di Di Maria, e con la questione momentaneamente sospesa di Lautaro; l’ex bomber dell’Hellas Verona potrebbe essere protagonista di questo Mondiale, giocando al fianco di Leo Messi e coronando così, un sogno che coltivava fin da bambino.

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Giacomo Maraucci