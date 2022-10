Home » Copertina Calcio Napoli » Raspadori è il migliore del nuovo secolo: battuto Haaland in Champions League

Il Napoli di questo inizio stagione è senza dubbio una squadra da capogiro: a testimoniarlo sono il primo posto in campionato e in Champions League, i gol a raffica e la fluidità di gioco degli uomini di mister Spalletti.

Gli azzurri, così come analizzato da Sky Sport, stanno viaggiando ad una media spettacolare di tre gol segnati a partita. In Champions League possono puntare al record di gol nella fase a gironi, detenuto momentaneamente dal Paris Saint-Germain (25 centri).

Nella massima competizione europea, infatti, sono state ben 17 le reti segnate dal Napoli in 4 partite, con una media di 4,25 ad incontro. Nello specifico: 4 contro il Liverpool, 3 contro i Rangers, 10 (tra andata e ritorno) contro l’Ajax.

In Serie A, invece, la squadra del patron De Laurentiis ha realizzato 22 gol in 9 partite, con una media di 2,44 a gara. Il computo generale è di 39 gol in 13 partite, con una media di 3 gol esatti a partita.

Raspadori Napoli Champions (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Raspadori meglio di Haaland

Tra i protagonisti del nuovo ciclo azzurro c’è sicuramente Giacomo Raspadori. L’attaccante ex Sassuolo è andato in gol in tutte e tre le prime gare di Champions League. Prima di lui, ci erano riusciti soltanto altri due italiani: Alessandro Del Piero e Fabrizio Ravanelli.

Raspadori può vantare anche il primato in una speciale classifica. L’attaccante del Napoli, infatti, ha anche la miglior media gol per un debuttante nel nuovo secolo, con un gol ogni 31,7 minuti. Addirittura meglio di Haaland del Manchester City, che si piazza al secondo posto con la media di un gol ogni 32,6 minuti.

Il prodigioso attaccante norvegese ha esordito in Champions League nella stagione 2019-2020 con la maglia del Salisburgo, realizzando 8 gol in sole 6 presenze.

Dietro di lui c’è Haller, che nella stagione 2021-2022 ha messo a segno un gol ogni 43,8 minuti a partita con la casacca dell’Ajax. Al quarto posto c’è una vecchia conoscenza del Napoli: José María Callejón. L’attaccante spagnolo nella stagione 2011-2012, quando era ancora al Real Madrid, ha siglato un gol ogni 46,7 minuti.