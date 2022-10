Lozano elogia Spalletti: “Se riusciamo a farlo, è merito suo!”

Con la vittoria di mercoledì sull’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ha conquistato la qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri continuano la loro striscia di risultati positivi, essendosi sistemati in vetta alle classifiche sia di Serie A che della coppa europea.

A segno nel corso dell’ultima sfida anche l’attaccante del Napoli Hirving Lozano, che oggi ha parlato alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando dell’ottimo avvio di campionato degli azzurri e delle future partite.

FOTO: Getty Images, Lozano

Di seguito quanto detto dal messicano:

“I nuovi acquisti del Napoli sono giocatori importanti e soprattutto giovani, ma si sono inseriti bene nel gruppo. Non so dirti dove vogliamo arrivare, ma so soltanto che guardiamo partita dopo partita e non ci pensiamo“.

“Il mister è molto importante per i nostri obiettivi, ha creato un gruppo unito e se l’ambiente è sano è soprattutto merito suo. È un grande allenatore e grazie a lui siamo una squadra molto unita e stiamo facendo molto bene“.

“Non so dire come andrà domenica contro il Bologna, nel calcio non si sa mai. Ma so che il mister prepara le partite nel migliore dei modi. Spalletti ci dà una grande mano. Queste squadre sono insidiose, ma il mister ci dà le informazioni giuste per ogni squadra che andiamo ad affrontare“.

“Mondiale? La prima partita sarà propri contro la Polonia e sarà bellissimo incontrare Zielinski. Sarebbe bello incontrare anche Simeone. Sarà un anno importante per me, proprio perché ci sarà il Mondiale in Qatar“.

Sulla squadra e sulle possibilità in campo

“Rosa lunga e spazio per tutti? È stato dimostrato, tutti abbiamo la nostra opportunità e tutti diamo il 100%. Siamo tutti alla ricerca del gol e della vittoria e questo è un altro segnale di quanto il gruppo è unito“.

“Tirare io i rigori? Ovviamente mi sono proposto, però decide il mister chi calcia i rigori. Tutti quelli che li hanno tirati fino ad ora, l’hanno fatto nel modo migliore. Arriverà anche la mia occasione e mi farò trovare pronto quando succederà“.

“Chi mi ha impressionato di più dei nuovi? Credo che tutti stiano facendo un ottimo lavoro e che si stiano integrando al meglio nel gruppo. Tutti mi hanno impressionato, sono stati bravi allo stesso livello“.

Il messaggio finale ai tifosi del Napoli

“Ai tifosi dico di stare sempre con noi. Speriamo che andrà tutto bene nel corso della stagione e speriamo che ci regalino sempre il loro supporto. Forza Napoli sempre“.