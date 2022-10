Christillin, membro UEFA: “Juve, smettila di farci invidiare quello che accade a Napoli”

Evelina Christillin, membro UEFA del consiglio FIFA, oltre che tifosa della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni all’edizione odierna de La Stampa in vista del derby della Mole di domani tra Juventus e Torino.

“Speriamo che questo 15 ottobre sia una data in cui si veda del buon calcio, in cui si torni a quegli scontri epici che provocavano gioia e sfottò dei vincenti per tutta la giornata successiva al match”.

“Per favore, Juve e Torino, regalateci una partita come si deve e smettetela di farci invidiare quello che succede al Maradona o al Meazza. Tirate fuori la storia e l’orgoglio e vinca il migliore, che una volta eravamo noi”.

Dichiarazioni che trasmettono tutta la passione, forse troppa, nei confronti della Juventus da parte della Christillin, evidentemente delusa dalla storia recente che si sta respirando all’interno della città piemontese.

Per la Juventus è infatti un periodo storico, in negativo, come forse non si vedeva dagli anni post calciopoli.