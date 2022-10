L’allenatore è sicuro: “Questo Napoli può superare quello di Sarri”

L’ex vice allenatore del Napoli, prima ai tempi di Sarri e poi con Spalletti, ed attuale ct della Slovacchia Francesco Calzona ha rilasciato alcune dichiarazioni all’interno di un’intervista pubblicata sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Mi ha chiamato Hamsik, con il quale ho lavorato al Napoli e mi ha chiesto di parlare con la Federazione Slovacca. Mi sono preso un paio d’ore e dopo due giorni ero a Bratislava”.

“Lobotka è un giocatore ed una persona straordinaria. Giuntoli e Spalletti principalmente hanno creduto in lui, anche quando non brillava. Aspettarlo non è stato facile, ma loro lo hanno fatto perchè erano consapevoli delle sue qualità e hanno avuto ragione”.

“Spalletti è un fiume di calcio, con il quale poi ti soffermi a parlare anche di altro. È da sempre un innovatore, già con la Roma aveva raggiunto vette di spettacolo impressionanti, ma ho il sospetto che ora si stia superando”.

“Vedo giocare il Napoli, come l’altra sera, ed è allegria, spensieratezza e organizzazione. È la squadra più bella d’Europa. Vanno applauditi tutti, da De Laurentiis e Giuntoli fino a Spalletti e all’area tecnica”.

“Questo Napoli può andare anche oltre quello dei 91 punti di Sarri”.