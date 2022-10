Home » News Calcio Napoli » Ansia Bologna, un titolarissimo in dubbio per la sfida del Maradona!

Napoli storico quello che si sta vedendo in questo inizio di stagione, la squadra azzurra sta superando ogni più rosea aspettativa sia in campionato primi con 23 punti, che in Champions, primi nel girone a punteggio pieno con qualificazione agli ottavi già matematicamente in tasca con due turni di anticipo.

Dopo la bellissima serata di ieri, con la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto 4-2 contro l’Ajax, è già tempo di rituffarsi in campionato. Domenica alle ore 18:00 al Maradona ci sarà il Bologna, squadra in piena crisi ed in cerca disperata di punti per la salvezza.

Marko Arnautovic Bologna FC

Dall’Emilia Romagna arrivano brutte notizie per i tifosi rossoblu. Infatti dal report dell’allenamento di questa mattina, Marko Arnautovic non ha lavorato con la squadra ma ha svolto lavoro differenziato.

Ragion per cui l’austriaco è a forte rischio per la gara contro il Napoli. Sarebbe un problema grosso dover rimpiazzare il 9 del Bologna, al suo posto qualora dovesse alzare bandiera bianca dovrebbe spuntarla l’ex Bayern Monaco Zirkzee.