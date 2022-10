Il Maradona è una bolgia: tifosi scatenati al triplice fischio di Napoli-Ajax (VIDEO)

Il match tra Napoli e Ajax di ieri sera ha regalato mille emozioni ai tifosi azzurri: dall’esaltazione e la convinzione della vittoria, alla paura di una rimonta che sembrava impossibile fino ad arrivare all’esplosione di gioia sancita con il gol di Osimhen nei minuti finali. Un match al cardiopalma, una vera notte da Champions che i tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona (e non solo) ricorderanno per tutta la vita e racconteranno ai propri nipoti.

Napoli Ajax (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Ieri, il Maradona ha risposto presente: stadio completamente esaurito (anche tutti i settori inferiori) e tifosi che hanno incitato la squadra per 90 minuti con cori per incitare i propri beniamini. Una bellissima atmosfera quella che si è respirata a Fuorigrotta e che ha aiutato i giocatori in campo a dare il massimo.

Al termine della partita, a qualificazione acquisita, il Maradona si è trasformato in una vera e propria bolgia, facendo tremare tutto ed emozionando tutti i presenti. Questo il video dei festeggiamenti.