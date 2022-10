Grande gioia al termine di Napoli-Ajax: gli azzurri festeggiano sotto la Curva A (VIDEO)

“Il giorno dopo è ancora più bello”. Una frase sentita e risentita che forse è proprio vera: i tifosi del Napoli questa mattina si sono svegliati con un umore sicuramente positivo. La vittoria degli azzurri per 4-2 contro l’Ajax e la conseguente qualificazione agli ottavi di finale è una gioia per tutti i supporter partenopei. La squadra ha disputato un grande match e si è concessa il lusso di vincere quattro partite su quattro in Champions League.

I tifosi sono stati sicuramente l’arma in più per questa gara: il Maradona sold out ha spinto i suoi ragazzi per 90 minuti, senza fermarsi un attimo. Il dodicesimo uomo in campo si è fatto sentire sin dal riscaldamento e i giocatori in campo hanno dovuto dare il 100% per questo tifo.

A fine partita, tutta la squadra ha voluto ringraziare in modo speciale il magnifico tifo del Maradona: tutti uniti e corsa sotto le curve per prendersi gli applausi del proprio pubblico. Il Maradona è tornato grande e nelle notti magiche di Champions League risponde sempre presente: adesso i tifosi sperano di poter aiutare la squadra in quel sogno che a Napoli non si può pronunciare.