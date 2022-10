Marotta esalta il Napoli: che complimenti per gli azzurri!

È terminata 4-2 la partita di Champions League tra Napoli e Ajax. Vittoria netta quella degli azzurri, che riescono così con i tre punti guadagnati, a qualificarsi automaticamente con due giornate di anticipo agli ottavi di finale di Champions League.

Al termine della partita tanti sono stati gli elogi da parte dei giornalisti ed opinionisti, ma anche elogi da parte di altre squadre, uno fra tutti l’AD dell’Inter Beppe Marotta, che nel prepartita di Barcellona Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’amministratore delegato dei nerazzurri ha parlato in generale della situazione sportiva ed economica del calcio italiano, e infine si è soffermato sul Napoli spendendo parole al miele.

Napoli-Ajax (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Ecco cosa ha dichiarato:

“Faccio una disamina del calcio italiano, siamo in sofferenza. Sul lato economico e finanziario non siamo competitivi come altre leghe, oggi però vediamo un modello vincente come il Napoli, società lungimirante. Ben vengano certi risultati e l’entusiasmo, sono uno spot positivo per il nostro calcio”

Fernando Graziano