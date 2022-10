Home » Copertina Calcio Napoli » UFFICIALE – Tutti i convocati per Napoli-Ajax: c’è la decisione per Osimhen

Diramata la lista ufficiale dei convocati del Napoli in vista della sfida di Champions League contro l’Ajax in programma questa sera alle 18:45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Poche le ufficialità che si attendevano, una di queste riguardava Victor Osimhen che dopo essersi tornato ad allenare con i compagni è pronto a fare ritorno anche sul terreno di gioco.

Il nigeriano torna nella lista dei convocati dopo l’infortunio rimediato in Champions contro il Liverpool. Assente invece nelle fila azzurre Amir Rrahmani, il difensore sarà out fino al 2023 come appreso dagli esami effettuati nella giornata di ieri.

Infortunio Rrahmani

Di seguito i convocati del Napoli per la gara contro l’Ajax:

PORTIERI: Meret, Sirigu, Idasiak.

DIFENSORI: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Zanoli.

CENTROCAMPISTI: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

ATTACCANTI: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Tanta curiosità su chi sarà il titolare a sostituire Amir Rrahmani, a contendersi il posto ci sono Ostigard e Juan Jesus con il norvegese che parte leggermente in vantaggio.