Home » News Calcio Napoli » “Napoli superiore?”, Schreuder non ci sta: cosa ha risposto in conferenza stampa!

Al termine del match di Champions League tra Napoli e Ajax l’allenatore Schreuder ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato:

“Prima di tutto le mie congratulazioni al Napoli. Anche se abbiamo reagito bene abbiamo giocato come Ajax, forse è stata anche una delle migliori partite della stagione. Il Napoli è stato molto efficiente, nel primo tempo dovevamo fare un goal. Peccato perché eravamo vicino al 3-3. Non dovevamo subire il 4-2, prendere un goal del genere non va bene”.

FOTO GETTY – Raspadori Napoli

Napoli nettamente superiore?

“Non lo vedo così, abbiamo avuto delle occasioni. Nel primo tempo con Kudus per esempio. Il Napoli aveva paura di noi, ma poi il 4-2 di Osimhen non può succedere”.



È anche un problema mentale?

“No, abbiamo avuto delle occasioni. Wijndal è stato infortunato per 5 settimane, per questo non ha giocato”.

Cosa porto ad Amsterdam?

“Che abbiamo giocato bene come squadra, sicuramente meglio rispetto alla settimana scorsa”.

Goal dopo pochi minuti ci ha influenzato?

“Ovviamente è sempre un’ottima cosa segnare presto perché hai più fiducia nella squadra, però hanno anche visto che hanno trovato una squadra più forte della settimana scorsa”.

Sanchez?

“Ha giocato bene, contro un ottimo giocatore che si chiama Kvaratskhelia. Fisicamente ce l’ha fatta a reggere”.

Berghuis?

“Anche lui ha giocato bene, volevo far entrare forze fresche sul finale”.

Eresia Napoli in fondo alla competizione?

“Ovviamente la finale è lontana. Fisicamente e calcisticamente il Napoli è un’ottima squadra, quindi ci sono ottime possibilità. Osimhen è rientrato e può dare una mano alla squadra. Forse è la migliore squadra che ho incontrato negli ultimi anni”.

Partita troppo difficile?

“No, non lo penso e nemmeno la squadra lo pensa. Abbiamo giocato bene. Forse abbiamo preso qualche goal troppo facilmente. Il Napoli è forte. Il nostro obiettivo è, come sempre, vincere il campionato e rimanere nelle coppe anche dopo l’inverno”.

Mancanza di qualità?

“No, è troppo facile dire questo. Abbiamo tanti nuovi giocatori, abbiamo bisogno di tempo. Ho già visto buone cose. Ricordiamoci che il Napoli ha vinto contro il Liverpool 4-1”.