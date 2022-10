Nino D’Angelo infiamma: “Questo Napoli più entusiasmante di quello di Sarri”

L’inizio di stagione del Napoli non può passare inosservato, nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sono stati evidenziati alcuni pensieri di personaggi dello spettacolo di identità partenopea. Tra i tanti ha rilasciato un suo commento anche il cantante napoletano Nino D’Angelo, figura iconica nell’ambiente azzurro fin dai tempi di Diego Armando Maradona.

La Rosea ha messo a confronto l’attuale Napoli di Luciano Spalletti con quello allenato un tempo da Maurizio Sarri, di seguito quanto rilasciato dal cantante napoletano:

Nino D’Angelo ospite a Verissimo

“La vita è adesso, si vive nel presente e quindi dico che il Napoli di Spalletti è più entusiasmante. Con Sarri abbiamo visto principi codificati, messi in pratica perfettamente da un gruppo già collaudato nel tempo. La squadra di oggi invece è il risultato di tanti cambiamenti recenti e per questo ha dei margini di crescita maggiori, che si potranno presto tradurre anche in campo. Già ora stiamo assistendo ad uno degli spettacoli più divertenti d’Europa. De Laurentiis e Giuntoli meritano un plauso per aver puntato su questi calciatori così come l’allenatore che è molto più capace di quanto mi aspettassi. Sono felicissimo e, al di là di come andrà, la vittoria di questo gruppo è aver trasmesso di nuovo passione ai napoletani“