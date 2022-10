Napoli da urlo, anche De Laurentiis sbalordito: che cosa ha detto! (FOTO)

È appena terminata la partita tra Napoli e Ajax, gara valida per la quarta giornata del girone A di Champions League. Il risultato finale è meno largo di una settimana fa, quando finì 6 a 1, ma pur sempre netto. Dopo i 90 minuti, infatti, il tabellino recita 4 a 2 per i partenopei.

Con quest’ultima vittoria la squadra allenata da mister Luciano Spalletti è matematicamente qualificata per la prima volta nella sua storia con due giornate di anticipo agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha così espresso la sua felicità per la vittoria contro gli olandesi e del passaggio del turno che non avveniva dalla stagione 2019/2020.

Ecco il tweet pubblicato sul suo profilo social ufficiale:

Aurelio De Laurentiis account ufficiale Twitter

Grandi emozioni quelle che stanno provando i tifosi del Napoli in questo periodo, con una vittoria infatti non solo si conferma primo posto nel girone in Champions League, ma si conferma anche la squadra con il miglior attacco della competizione.

Fernando Graziano