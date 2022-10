Home » News Calcio Napoli » Brutte notizie per Spalletti: infortunio durante Napoli-Ajax!

Il Napoli sta giocando la gara di ritorno allo Stadio Maradona contro l’Ajax. Gli azzurri sono in vantaggio per 2-1 grazie alle reti di Lozano e Raspadori. Ad inizio secondo tempo è arrivata la rete degli olandesi che hanno dimezzato lo svantaggio grazie al colpo di testa di Klaassen.

Dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, oltre al gol subito, è arrivata subito un’altra cattiva notizia in casa Napoli. Frank Anguissa è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un problema muscolare alla gamba destra. Il numero 99 azzurro ha prontamente avvisato la panchina. Luciano Spalletti ha subito provveduto a sostituire il centrocampista camerunese. Al suo posto è entrato Tanguy Ndombele.

Una perdita importante per il Napoli, dato che Anguissa è stato uno degli uomini migliori in questo avvio di stagione. Il centrocampista, oltre a prestazioni superbe, ha già collezionato 3 reti e 5 assist in 12 presenze.

Nel post partita seguiranno sicuramente aggiornamenti riguardo le condizioni del centrocampista classe ’95.