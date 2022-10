Blind sullo scambio delle maglie: risposta a sorpresa del capitano dell’Ajax

Il Napoli è agli ottavi di Champions League. Per gli azzurri è stata decisiva la vittoria allo Stadio Maradona per 4-2 contro l’Ajax. Con un’altra prestazione entusiasmante, i partenopei hanno chiuso la pratica qualificazione con due gare d’anticipo. Non era mai successo nella storia del Napoli.

Nel post partita, Daley Blind, difensore dei “Lancieri“, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella consueta conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato:

Blind Napoli-Ajax (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Per il 4-2 cosa è successo? “Volevo anticipare Osimhen, è un errore e basta”.

Ajax timido? “Il Napoli pressa alto, potevamo uscirne e fare il nostro gioco. Abbiamo fatto vedere quali erano le nostre intenzioni”.

Napoli? “È un’ottima squadra, abbiamo fatto vedere che abbiamo giocato senza paura. Non siamo ancora al livello degli alti anni, dove eravamo più forti. Stiamo migliorando”.

Se abbiamo scambiato le maglie? “Non lo so, ho letto che la settimana scorsa è successo che non c’è stato alcuno scambio di maglie. Penso ci sia stato questa volta perché non c’è nessun tipo di problema”.

Ajax può essere ancora forte? “Sì, ma è difficile. Stiamo crescendo passo dopo passo. Tanti titolari sono andati via”.

Complicato rimanere in Champions? “Non ho mai detto questo, forse da fuori si pensa questo. Ogni partita è una lezione, dobbiamo crescere e basta”.