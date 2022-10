Home » News Calcio Napoli » Jorginho interviene in diretta, fa impazzire i tifosi del Napoli! Il motivo

Autore della rete del vantaggio blues, Jorginho interviene ai microfoni di Sky e commenta il post-partita. Poi arriva la risposta alla domanda sul Napoli che lascia pochi dubbi.

Jorginho a Sky

Il centrocampista italo-brasiliano ha siglato un rigore al 21′: episodio che ha inevitabilmente condizionato il match per il rosso al difensore del Milan – nonché ex Chelsea – Tomori.

Con un uomo in meno, i rossoneri soffrono e subiscono la rete dello 0-2 dopo poco: Aubameyang al 34′ archivia il risultato e chiude i giochi allo Stadio Meazza di San Siro.

Jorginho non sembra essere sorpreso dalle ottime prestazioni del Napoli e fa i complimenti agli azzurri. Nessuna paura, però, per il centrocampista nel caso di uno scontro diretto.

Errori passati sul dischetto?

“Continuo a credere in me stesso ed in quello che ho sempre fatto. Si può sempre sbagliare, ma bisogna imparare dagli errori”.

E poi, sul Napoli:

“Il Napoli non mi ha sorpreso. Stanno facendo benissimo, complimenti a loro. Paura? No, con la paura non si può vincere mai niente, però c’è rispetto”.