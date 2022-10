Giuntoli: “Io alla Juventus? Sono legatissimo a De Laurentiis. Mercato? Abbiamo un piano”

Manca sempre all’inizio del match tra Napoli e Ajax, gli azzurri si giocano una fetta importante della qualificazione: basta un punto ai partenopei per conquistare il pass per gli ottavi.

Il Maradona sarà sold-out, i tifosi azzurri dopo questo grande inizio di stagione, sia in Champions che in campionato, hanno risposto presenti e sono pronti a spingere i propri beniamini in questo primo traguardo stagionale.

In particolare, nel prepartita Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e di Mediaset, queste le sue parole:

Giuntoli

A SKY

Sul calcio italiano: “Intanto siamo molto orgogliosi, siamo stati sottovalutati per tanti anni come calcio italiano, le risorse degli ultimi anni sono quelle che sono ma torneremo alla grande”.

Sulla partita di stasera: “È una serata molto importante, paradossalmente poi potremmo gestire le forze ma sarà una partita molto difficile. Stasera sarà tutto diverso”.

Su Osimhen: “Ovviamente cerchiamo di migliorare tutti gli anni, alla fine conta il campo. Il nostro intento era di dare al mister delle alternative diverse, tutti possono giocare con tutti”.

Sul suo futuro: “Sto benissimo a Napoli, sono molto legato ai De Laurentiis, è solo grazie a lui se abbiamo creato tutto ciò”.

Sul mercato: “Cerchiamo di fare poche operazioni ma mirate, qualcuno ha bisogno di più tempo ma noi aspettiamo i giocatori”.

A MEDIASET

Sul Napoli: “Siamo contenti di questo inizio. Speriamo di continuare e vogliamo continuare così”.

Su Kvara: “Noi contavamo facesse così, ci stavamo dietro. Abbiamo approfittato del momento invernale. Siamo stati bravi e fortunati. Dobbiamo dare credito a tutti: ai ragazzi nuovi e al mister. Dobbiamo continuare a farlo, però, altrimenti non serve a niente”.

Su un suo possibile approdo alla Juve: “In questo momento sono felicissimo di stare al Napoli. Ho due anni di contratto e ho un buon rapporto con tutti. Sono felicissimo qui e non sto pensando ad altro”.