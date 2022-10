Home » News Calcio Napoli » Spalletti non ha dubbi su Osimhen: lo ha detto in conferenza stampa!

Il Napoli scenderà in campo domani nella gara contro l’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Il morale degli azzurri è alle stelle dopo il 6-1 ottenuto nella scorsa settimana ad Amsterdam e la possibilità di ottenere la qualificazione già domani con un pareggio.

Oggi è arrivata un’altra notizia positiva: quella del recupero di Victor Osimhen. Il nigeriano è tornato ad allenarsi con i compagni dopo un mese dallo stop forzato nella gara contro il Liverpool. Gli azzurri però non hanno patito la sua assenza, vincendo tutte le partite giocate in questo periodo senza di lui.

Foto: Getty Images- Victor Osimhen

Nella conferenza stampa di presentazione per la gara contro l’Ajax, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti non ha avuto dubbi nel considerare il suo ritorno come un elemento positivo e si mostrato sicuro che Victor torni a dimostrare sin da subito la sua importanza per questa squadra.

Di seguito quanto riportato:

Osimhen? “Averlo a disposizione è un punto di forza perché è un calciatore top”.

Osimhen già risintonizzato? “Quando l’ho tolto dal campo non ho mai visto cattive reazioni. Quando l’anno scorso entrava dalla panchina è sempre stato molto positivo e sempre molto concentrato ai risultati della squadra e dei compagni. Osi deve diventare un altro leader di questa squadra e per come si allena e per come si confronta con i nuovi, è dentro il ruolo e dentro al personaggio. In attacco abbiamo 3 calciatori con caratteristiche differenti e possiamo sempre metterci ciò che desideriamo”.