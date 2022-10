Napoli: rinnovo Lobotka, spunta la data della firma

Stanislav Lobotka è il faro del centrocampo del Napoli e l’uomo che ha permesso a Luciano Spalletti di cambiare volto alla squadra. Da quando è diventato il titolare inamovibile, gli azzurri hanno iniziato a girare in maniera diversa dal solito e oggi si trovano al primo posto in Serie A e in Champions League.

E non è un caso che quando sia stato “risparmiato” lui in questa stagione il Napoli abbia faticato moltissimo: pareggio interno contro il Lecce e vittoria soffertissima contro lo Spezia.

Lobotka Napoli (Getty Images)

Napoli, rinnovo Lobotka fino al 2028

Il Napoli del futuro vuole solo Stan Lobotka in cabina di regia. Nei giorni scorsi si è parlato di un incontro tra l’agente dello slovacco e Cristiano Giuntoli per parlare del rinnovo di contratto. Il primo incontro è avvenuto ad Amsterdam, nelle ore della caldissima sfida contro l’Ajax.

Il Corriere del Mezzogiorno rivela che è in programma un nuovo appuntamento la prossima settimana per stringersi la mano e firmare l’accordo per il rinnovo di contratto di Stanislav Lobotka con il Napoli fino al 2028.