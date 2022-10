Stadio Ezequiel Lavezzi: nasce il campo dedicato al Pocho

Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha dato il suo addio al calcio ormai da più di un anno, ma non smette di far parlare di sé.

Dopo essere diventato il commentatore delle partite del Napoli in Champions su Prime Video (Amazon), infatti, il Pocho è diventato protagonista nelle ultime ore di una notizia proveniente direttamente dall’Argentina, suo Paese natale.

L’ex funanmbolo azzurro è nato e cresciuto a Villa Gobernador Gálvez, una città della provincia di Santa Fe.

A Villa Gobernador Gálvez, Lavezzi ha mosso i primi passi da calciatore: all’età di dodici anni, infatti, entra a far parte delle giovanili del Coronel Aguirre, dove resta per circa tre anni prima di giungere in Italia.

Lavezzi ha anche fondato l’associazione benefica Ansur, che opera nella sua città natale, Villa Gobernador Gálvez, a sostegno di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di indigenza. Creata nel 2009, l’associazione si occupa di formazione e inserimento sociale e ospita circa 40 bambini.

Ezequiel Lavezzi (Photo by Scott Halleran/Getty Images)

Che emozione per Lavezzi: la notizia dalla città natale

Proprio dalla sua città natia arriva la notizia che nelle ultime ore sta facendo parlare del Pocho Lavezzi. La squadra di Villa Gobernador Gálvez, il Coronel Aguirre, gli ha intitolato il nome dello stadio cittadino.

Il presidente del club è Diego Lavezzi, fratello di Ezequiel, che ha organizzato un match inaugurale tra la squadra attuale ed una formazione di amici dell’ex calciatore del Napoli, seguita da circa diecimila spettatori.