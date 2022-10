Rivelazione a sorpresa di Llorente su Milik: c’entrano Juventus e Napoli!

La Juventus sta vivendo una delle peggiori stagioni degli ultimi anni: i bianconeri non riescono a trovare la quadratura giusta, stanno battendo ogni record negativo e stanno andando molto a rilento sia in campionato sia in Champions League. In Serie A, i bianconeri sono all’ottavo posto con soli 13 punti conquistati in nove partite e a-10 dal Napoli capolista. Non è migliore la situazione in Champions: solo tre punti in tre partite, primi due posti che distano quattro lunghezze e una retrocessione in Europa League molto probabile.

Arkadiusz Milik (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nonostante questo periodo così difficile, c’è qualcuno che sta riuscendo a farsi valere: si tratta di Arkadiusz Milik, attaccante ex Marsiglia arrivato alla corte di Allegri nel corso dell’ultima sessione di calciomercato. Il polacco ex Napoli ha già trovato 4 reti complessive in otto match disputati tra Serie A e Champions League.

L’ex compagno di squadra al Napoli, Fernando Llorente, in un’intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” ha rivelato un particolare retroscena proprio riguardante Milik.

Sorpreso di vedere Milik alla Juventus?

“No, perché se ne parlava già quando eravamo insieme a Napoli. Arek già allora sognava la maglia bianconera. Nel periodo in cui Milik e io ci allenavamo da soli, lui mi chiese un consiglio e io gli dissi: “La Juve è un club pazzesco. Se ti chiama, vai al volo”. Sono contento di vederlo felice e in forma. I bianconeri gli hanno restituito il sorriso e lui sta ripagando con i gol. Arek è un attaccante completo. È forte di testa, ha un gran sinistro e sa giocare a calcio”.