Cassano pazzo di Kvara: “Succede ogni partita”

Il Napoli in questo avvio di stagione sta volando. Gli azzurri sono primi in classifica sia in Serie A che in Champions League. Gli uomini di Spalletti hanno iniziato certamente con il piede giusto, ma chi sta sorprendendo maggiormente è Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno georgiano, da quando è arrivato, ha fatto innamorare i tifosi azzurri con le sue giocate, i suoi gol e i suoi assist. Nelle ultime settimane sono diversi gli addetti ai lavori che hanno elogiato il numero 77 azzurro per le sue qualità.

Kvaratskhelia Napoli(Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)

Tra questi c’è anche Antonio Cassano, ex calciatore, che è intervenuto in diretta su Twitch alla BoboTV. L’ex fantasista è letteralmente innamorato dell’ala azzurra e per lui ha avuto solo parole d’ammirazione.

Di seguito quanto evidenziato:

“Il Napoli era padrone del campo. La Cremonese ci ha messo entusiasmo ed agonismo, hanno trovato il pari con fortuna, ma non c’è stata partita. Il Napoli ha dominato per 90 minuti e loro non sono mai stati realmente pericolosi”.

“Poi c’è il georgiano. Su Kvaratskhelia non so più che aggettivo usare. È un Napoli da 10, la lode la mette lui. È arrivato due mesi fa, non conosce la lingua, si deve ambientare e comunque fa la differenza ad ogni partita. Lo ammetto, non pensavo fosse un fenomeno così. Ogni settimana fa gol e assist. È incredibile”.